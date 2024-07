Sinner rivela: “Quel colpo sotto le gambe? Ecco perché l’ho fatto”

Jannik Sinner si è presentato in conferenza stampa dopo la vittoria su Ben Shelton agli ottavi di Wimbledon 2024 ..., fornendo risposte sia per il turno appena superato che in vista dei quarti di finale con Daniil Medvedev . L'azzurro si è soffermato sulla prodezza nel terzo set contro lo statunitense, un colpo 'da highlights' che ha stupito il pubblico e strappato un sorriso allo stesso Jannik: un tweener in controbalzo in uscita dal servizio, per Sinner "facile" come recentemente dichiarato.

La prodezza di Sinner: le parole dell'azzurro

"Riproporrò il colpo sotto le gambe nei prossimi match? Non credo, io non sono quel tipo di giocatore che fa molti ‘trick shot’, ma in quel caso pensavo di fosse il colpo più facile da eseguire nello spazio a disposizione, perché non potevo spostarmi a destra o sinistra, quindi è stato un colpo fortunato". Così un genuino Jannik Sinner durante la conferenza stampa post-ottavi di finale a Wimbledon. Il numero uno al mondo è stato chiaro sulla prodezza nel terzo parziale contro Ben Shelton, facendo riferimento a un mix tra istinto e buona sorte nella riuscita del colpo. Una giocata arrivata peraltro sulla situazione di 4-5 e 40-30, molto delicata; Jannik ha così definito la sua freddezza in frangenti come questi: "Nei momenti decisivi dei game e dei match che gioco, provo a massimizzare lo sforzo e sento che questo alcune volte può fare la differenza. Ovviamente serve coraggio per fare determinati colpi, ma spingo me stesso a farlo: certe volte sbaglio l’esecuzione, altre volte va bene”.

Sinner-Medvedev ai quarti, l'analisi di Jannik

“Medvedev? Penso che ogni match abbia la propria storia, in Australia abbiamo giocato due differenti partite nello stesso incontro, quindi sarà dura per entrambi. Lui sta giocando bene e sarà un match impegnativo, sarà una grande sfida per me e spero possa essere un buon confronto. La chiave per affrontare Medvedev sarà diversa rispetto ai precedenti, perché la superficie è diversa; credo che per entrambi sia importante il rendimento al servizio: sull’erba è il colpo più importante. Sarà un incontro fisico con diversi scambi lunghi, spero di farmi trovare pronto”. Le parole di Sinner in vista dei quarti con Daniil Medvedev sono analitiche al punto giusto, nella consapevolezza delle qualità dell'avversario, già affrontato 11 volte in carriera con 5 vittorie e 6 sconfitte totali.