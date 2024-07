Medvedev avvisa Sinner: “Stavolta sarà diverso, so come sorprenderlo”

" Sinner è difficile da battere per chiunque, per questo è il numero uno al mondo. Io ho le mie chance e cercherò di usarle al meglio questa volta ". Con queste parole, un determinato Daniil Medvedev ha presentato il suo match valido per i quarti di finale a Wimbledon contro Jannik Sinner , numero uno al mondo. Il russo ha ricordato gli 11 precedenti con il tennista altoatesino, tra i quali gli ultimi 5 persi consecutivamente, ma con i due tennisti "vicini nel punteggio".

Sinner-Medvedev, le parole del russo sull'evoluzione di Jannik

"Sinner gioca meglio rispetto alle prime volte che ci siamo affrontati, sbaglia di meno. Quando Jannik è entrato nel circuito, era sorprendente la potenza con cui colpiva la palla e come riuscisse a correre veloce e colpire forte da ogni zona del campo, ma sbagliava molto. Adesso è invece difficile da battere per chiunque, non soltanto per me, per questo è il numero uno al mondo. Il tennis è deciso dai dettagli: io ho le mie chance e cercherò di usarle al meglio questa volta”. Queste dunque le dichiarazioni di Medvedev in 'press conference' a Wimbledon, prima dell'atteso confronto con Sinner. Il russo ha analizzato i progressi dell'azzurro nel corso degli anni, dai loro primi scontri agli ultimi 5, tutti a favore del numero uno al mondo. Per chiudere, il classe '96 moscovita ha però sottolineato le sue possibilità di successo.

Sinner-Medvedev, le dichiarazioni del russo sui precedenti

"La cosa divertente è che ho perso le ultime cinque volte contro di lui, ma in quattro di queste eravamo molto vicini nel punteggio. Non mi sono sentito lontano da Sinner, lui ha fatto un gran lavoro nell’aver vinto gli ultimi cinque scontri con me. Dovrò vedere cosa posso fare per sorprendere Sinner, per metterlo nei guai; lui ovviamente farà lo stesso e spero possa essere un buon match e farò del mio meglio per vincere”. Daniil Medvedev, come traspare dalle sue stesse dichiarazioni, è carico e determinato a far bene contro Jannik Sinner ai quarti dei Championships: il russo proverà a giocare ogni carta a sua disposizione per riscattare la finale persa contro l'azzurro agli Australian Open.