Musetti diretta Wimbledon: segui il tennis di oggi LIVE

WIMBLEDON (REGNO UNITO) - Lorenzo Musetti contro Giovanni Mpetshi Perricard: in palio i quarti di finale del torneo di Wimbledon. Il tennista azzurro, numero 25 della classifica Atp affronta il temibile francese, conosciuto pe ril suo servizio fortissimo e preciso. Segui la cronaca del match...

13:10

Mpetshi Perricard inizia bene il terzo set: 1-0 con Musetti

Buon turno di battuta del francese che concede un solo 15 a Lorenzo.

13:05

Musetti chiude il secondo set e pareggia 1-1( 4-6, 6-4).

Musetti chiude il primo punto, poi Perricard è aiutato dal nastro e si porta sul 15-15. L'azzurro torna avanti con un passante straordinario e un servizio vincente: sul 40-15 Perricard sbaglia la risposta e permette a Musetti di chiudere il set.

13:03

Primo break per Musetti: 5-4

Per la prima volta nel match, Musetti arriva a guadagnare due palle break, portandosi sul 15-40. Perricard prova ad annullarle, forzando la seconda di servizio, ma commette doppio fallo: break per l'azzurro: 5-4.

12:58

Musetti tiene il servizio: 4-3

Perricard parte forte con un dritto vincente, poi Musetti recupera e chiude grazie ad un servizio vincente: 4-3 per l'azzurro.

12:57

Ancora un game perfetto al servizio per Perricard: 3-3

Il francese continua a concedere a Musetti le briciole al servizio: 3-3.

12:53

L'equilibrio non si rompe: Musetti tiene il servizio e vola sul 3-2

Musetti molto preciso e attento al servizio: 3-2 per l'azzurro.

12:51

Perricard risponde presente: 2-2

Ancora un game senza errori al servizio per Perricard, che chiude il game a zero: 2-2

12:46

Musetti perfetto al servizio

Musetti tiene il servizio a zero: 2-1.

12:44

Perricard tiene il servizio: 1-1

Perricard concede solo un punto (con un doppio fallo) e pareggia: 1-1.

12:42

Musetti parte bene nel secondo set: 1-0

Primo game equilibrato: Perricard parte forte, ma Musetti risponde colpo su colpo e porta a casa il primo punto.

12:37

Perricard vince il primo set: 6-4

Perricard mantiene il servizio e chiude il primo set, con un servizio vincente.

12:33

Musetti tiene il servizio: 5-4 per Perricard

Accorcia le distanze Musetti, che tiene il servizio e si porta sul 4-5. Ora Perricard servirà per il primo set.

12:30

Perricard tiene il servizio

Game portato a casa senza problemi dal francese, che si porta sul 5-3. Musetti ora servirà per rimanere nel set.

12:26

Break per Perricard: 4-3

Inizio del game in salita per Musetti (0-30), poi un gran dritto dell'azzurro e due errori in risposta del francese, gli consentono di ribaltare il risultato. Sul 40-30, Perricard costringe il carrarino ad un errore nel dritto. Ai vantaggi Musetti sbaglia ancora un passante e regala la prima palla break dell'incontro, che Perricard sfrutta con una grande risposta: primo break della gara.

12:23

Perricard aiutato dal nastro: 3-3

Game equilibrato, che si chiude con un punto fortunato per Perricard: il francese sul 40-30, viene aiutato dal nastro per portare a casa il game.

12:18

Musetti non sbaglia: 3-2

Ancora un turno favorevole per Musetti, che chiude il game regalando un solo punto al francese: chiusura con un servizio vincente.

12:15

Perricard sfrutta il servizio: 2-2

Musetti va sul 15-0, poi Perricard sfrutta il servizio per recuperare e pareggiare (chiusura con un ace sulla seconda battuta).

12:12

Musetti perfetto al servizio: 2-1

Ancora un game senza concedere neanche un quindici per Musetti, che sfrutta qualche errore di troppo del francese, per portarsi sul 2-1.

12:09

Perricard pareggia: 1-1

Ottima partenza di Musetti che vola sul 30-0, poi Perricard recupera sfruttando due errori al rovescio dell'azzurro. Alla fine chiude il game con una voleè sotto rete e un servizio vincente.

12:06

Musetti parte bene: 1-0

Un ace, una palla corta, un dritto e un servizio vincente: Musetti tiene il primo game senza concedere neanche un punto all'avversario.

12:04

Si parte: primo servizio per Musetti

Inizia la sfida: Lorenzo Musetti alla battuta.

12:01

Musetti e Mpetshi Perricard in campo

Entrano in campo Lorenzo Musetti e Giovanni Mpetshi Perricard. Inizia il riscaldamento.

11:50

Musetti, le parole su Mpetshi Perricard

Queste le parole di Lorenzo Musetti al termine della gara a Stoccarda, che vinse in due set (7-6, 7-6), contro Perricard. In quell'occasione il tennista azzurro rimase colpito dal servizio del francese: "Per fortuna è finita, è stata dura, ma sono rimasto concentrato contro uno che serve a 230 km/h. Sono contento, è stato un match mentale. È stato frustrante affrontare un giocatore così, ha fatto tre ace sul match point. Ho cercato anche di rispondere ma al servizio è stato straordinario. Gli auguro il meglio. È una delle più belle vittorie di quest’anno perché è stato molto difficile contro un giocatore così".

11:38

Chi è Mpetshi Perricard: il francese dal servizio super

Nonostante sia ancora giovanissimo, Giovanni Mpethsi Perricard è uno dei tennisti più apprezzati del circuito, ed è considerato uno degli emergenti sui quali puntare. Ha portato a casa i tornei di Nottingham, Morelos ed Acapulco prima di passare a tornei superiori ed aggiudicarsi anche l’ATP 250 a Lione. Il suo punto di forza è il servizio, con il quale riesce spesso a risolvere le situazioni più complicate.

11:28

Musetti, il cammino a Wimbledon

Il tennista azzurro è arrivato agli ottavi di finale al termine di un percorso esaltante: nel primo turno ha sconfitto in quattro set il francese Lestienne, nel secondo turno si è aggiudicato il derby italiano con Darderi in cinque set, mentre nei sedicesimi ha avuto la meglio sull'argentino Comesana in quattro set.

11:14

Musetti, il precedente con Mpetshi Perricard

Lorenzo Musetti e Giovanni Mpetshi Perricard si sono affrontati meno di un mese fa (l11 giugno) a Stoccarda. Ad avere la meglio fu il tennista azzurro al termine di una gara molto combattuta e chiusa con un doppio tie break (LEGGI TUTTO...)

11:00

Wimbledon, il programma di oggi

Lorenzo Musetti aprirà il tabellone di oggi affrontando il francese Mpetshi Perricard. Ecco il quadro completo dei match, tra i quali spicca la sfida tra Djokovic e Rune (LEGGI TUTTO...)

Wimbledon - Regno Unito