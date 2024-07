Kalinskaya soffre, ma alla fine si ritira: Sinner preoccupato in tribuna

Anna Kalinskaya ha chiamato un medical time-out per un infortunio al collo e al braccio destro , durante il match con Elena Rybakina a Wimbledon , ritirandosi alcuni minuti dopo agli ottavi. La tennista russa, avanti sino al 3-1 nel corso del primo set con la favorita kazaka, ha richiesto un trattamento medico a causa di un dolore accusato al collo e alla zona dell'avambraccio, limitante per il prosieguo del set: rimonta repentina di Rybakina sino al 6-3, con ben 5 game consecutivi. Dopo un inizio di secondo parziale con due break subiti in successione, l'atleta di Mosca ha deciso di dare forfait.

Ritiro di Kalinskaya a Wimbledon, Sinner in tribuna

La russa Kalinskaya, sotto gli occhi di Jannik Sinner presente sul Campo Centrale, ha avuto difficoltà nel cuore del primo set contro Rybakina dopo un infortunio al collo. Non è chiara l'entità del problema, sebbene probabilmente sia di natura muscolare. La giocatrice moscovita ha perso il servizio in quattro occasioni consecutive, considerando anche l'inizio del secondo set, riflettendo sul ritiro con il proprio box e infine prendendo la decisione di dare forfait. Preoccupazione, dunque, per Kalinskaya in campo e Sinner in tribuna: la russa non ha avuto la possibilità di giocarsi le sue carte a pieno regime per un posto ai quarti a Wimbledon e dovrà riflettere sulla data del rientro.