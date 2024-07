Musetti avanza a Wimbledon e vola nel ranking: quante posizioni scalate!

Un Lorenzo Musetti magnifico a Wimbledon . Il tennista di Carrara ha ottenuto l'approdo ai quarti di finale di un torneo Slam per la prima volta in carriera, riuscendo a superare il francese Giovanni Mpetshi-Perricard in rimonta, dopo aver perso il primo set di misura. Un exploit per certi versi inaspettato dell'azzurro durante la stagione sull'erba: prima in finale al Queen's, storico Torneo della Regina, poi oltre il quarto turno ai Championships, un mese da incorniciare anche per il considerevole balzo nel ranking .

Musetti ai quarti a Wimbledon: salto in classifica Atp

Dopo aver raggiunto i quarti di finale a Wimbledon, Lorenzo Musetti ha conquistato ben 6 posizioni in classifica Atp. Partito dalla venticinquesima piazza, il tennista italiano occupa virtualmente la posizione numero 19: un ritorno in top 20 in grande stile che sarà certificato dal circuito a partire da lunedì 15 luglio. Musetti ha messo in cassaforte ben 400 punti in questa edizione del prestigioso torneo di Londra, battendo in serie Constant Lestienne, Luciano Darderi, Francisco Comesana e Giovanni Mpetshi-Perricard; qualora il classe 2002 dovesse proseguire sino alla semifinale, il suo ranking potrebbe assestarsi tra la posizione numero 16 e quella numero 17, in base alle prestazioni di Holger Rune. Riecco Musetti, il prestigiatore che l'Italia ha imparato a conoscere nel corso degli ultimi anni e ha ritrovato di recente.