Programma Wimbledon, Sinner e Paolini sul Centrale per prendersi le semifinali

Dopo il derby azzurro di secondo turno tra Jannik Sinner e Matteo Berrettini, che ha regalato spettacolo al pubblico presente sul Centre Court dell’All England Club di Londra, l’Italia sarà ancora protagonista nel "tempio del tennis". Il numero uno del mondo aprirà il programma sul Centrale per andare a caccia della seconda semifinale consecutiva a Wimbledon. Dall’altra parte della rete Jannik troverà Daniil Medvedev nella rivincita della sfida che gli ha regalato agli Australian Open il suo primo e finora unico trionfo Slam. Il confronto, che vede avanti il russo 6-5 nei precedenti, aprirà il programma a partire dalle 14:30 italiane. A seguire, toccherà invece a Jasmine Paolini che reduce dalla finale giocata al Roland Garros punta ad arrivare in fondo anche ai Championships. Per lei il difficile impegno con la statunitense Emma Navarro, che agli ottavi di finale ha sconfitto Coco Gauff.