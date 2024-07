Navarro, l'avversaria di Paolini a Wimbledon è figlia di uno degli uomini più ricchi al mondo

Nel modo meno piacevole possibile Jasmine Paolini ha conquistato l’accesso ai quarti di finale di Wimbledon. La numero uno d’Italia, che prima del 2024 non aveva mai vinto un match sull’erba dei Championships, ha superato senza perdere un set Sara Sorribes Tormo, Greet Minnen e Bianca Andreescu prima di beneficiare del ritiro di Madison Keys agli ottavi di finale sul 5-5 del terzo set. La toscana vuole fare la storia e punta ad arrivare in fondo a Church Road dopo aver riportato l’Italia del tennis femminile a disputare una finale Slam al Roland Garros. Tra lei e un posto in semifinale c’è però la statunitense Emma Navarro, numero 19 del tabellone, che ha vinto in due set il derby con la ben più quotata connazionale Coco Gauff. Nei turni precedenti aveva invece avuto la meglio di Qiang Wang, Naomi Osaka e Diana Shnaider riuscendo finora ad accumulare un montepremi di € 442.500 Il suo prize money in carriera si aggira intorno agli 1,5 milioni di euro, ma la tennista di New York può già contare di un patrimonio ben più ricco di quelli di Serena Williams, Roger Federer o Novak Djokovic.