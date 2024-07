Clamoroso, Rune risponde a Djokovic e difende il pubblico: "Non erano buu"

Le parole di Rune

"Non credo che abbia avuto un ruolo importante nel match, c'è stato un grande sostegno per entrambi i giocatori", le parole di Rune dopo la sconfitta subita con il punteggio di 6-3 6-4 6-2. "È iniziato tutto agli US Open, la prima volta che ci siamo affrontati, quando il pubblico ha cantato il mio nome e sembrava un po' un "buu". Poi ci siamo affrontati molte altre volte, più che altro in Italia e in Francia, dove non pronunciano il mio nome allo stesso modo. Sì, ora siamo in Inghilterra. Probabilmente suonava come 'boo'. Ma se tutti sappiamo cosa è successo era il mio nome. Lo hanno sostenuto nei momenti migliori. Hanno sostenuto me. Ci sono stati bei momenti sul campo.