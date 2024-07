Forza Paolini e Musetti, arriva il messaggio di incoraggiamento di Sinner

"Non so se si tratta di sfortuna o di qualcosa che potevo gestire meglio. È uno sport che dà sempre la possibilità di rifarsi, e dovrò tornare al picco della forma per i Giochi Olimpici e gli US Open". Una sconfitta che fa male, ma per Jannik Sinner non è questo il momento di abbattersi. La conferenza stampa del numero uno del mondo traccia il bilancio della stagione su erba, conclusasi con la sconfitta ai quarti di finale di Wimbledon contro Daniil Medvedev: "Per me è stato comunque un torneo positivo, perché ho battuto avversari che, soprattutto su questa superficie, sono molto difficili da affrontare. Ovviamente non avrei mai voluto uscire in questo modo e di certo non ai quarti. Del ko prendo di buono il modo in cui ho vinto alcuni punti: mi servirà anche per il futuro. La stagione su erba è terminata, ora tornerò a fare un ultimo sforzo sulla terra rossa per Parigi e poi si passerà su cemento, dove mi piace molto giocare".