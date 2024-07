Djokovic infastidito dal giornalista della BBC, dopo 98 secondi si alza e va via

Djokovic interrompe l'intervista: cosa è successo

"Novak, torniamo sulla tua reazione post match con Rune. Le persone ti hanno mancato di rispetto, come ti senti? Hai vinto sette volte qui, pensi di meritare rispetto?", inizia così l'intervista con la BBC del serbo, che alla domanda ha risposto così: "Come ho detto nell'intervista post partita, ringrazio tutte le persone che mi hanno sostenuto. Il pubblico è uno dei motivi per cui gioco ancora a tennis. La gente paga il biglietto, viene a supportare i giocatori e il torneo, ma sai quando ho sentito che qualcuno stava oltrepassando la linea, ho reagito e non mi pento di quello che ho fatto". Poi la domanda che ha fatto andare Djokovic su tutte le furie: "Pensi che questi comportamenti del pubblico ti aiutino a giocare meglio?". Così Nole ha interrotto il giornalista e si alzato, andandosene via: "Ho già detto quello che dovevo dire su questo argomento".