Musetti-Fritz, diretta quarti Wimbledon: segui la gara live

WIMBLEDON (REGNO UNITO) - Dopo la delusione per Sinner e la gioia per Jasmine Paolini , è il giorno di Lorenzo Musetti , che sul Court 1 di Wimbledon giocherà l'ultimo quarto di finale del torneo contro l'americano Taylor Fritz , numero 12 del Ranking Atp. In palio la semifinale contro Djokovic . Segui il Live del match e tutti gli aggiornamenti in tempo reale .

16:24

Musetti-Fritz 0-1: Lorenzo spreca due palle-break

Primo gioco di Fritz, che però inizia sbagliando molto e concedendo due palle-break a Musetti, che non riesce a sfruttarle.

16:18

Musetti-Fritz: si comincia!

Via al match tra Musetti e Fritz! Primo turno di servizio per l'americano!

16:11

Musetti-Fritz: giocatori in campo

Accolti dagli applausi del pubblico del Court 1, sono scesi in campo Musetti e Fritz, che dopo le fasi di riscaldamento daranno vita all'ultimo quarto di finale in programma. In palio la semifinale con Djokovic.

15:48

Vince Krejcikova: tra poco Musetti-Fritz

Krejcikova domina il tie-break e chiude la pratica, superando Ostapenko 6-4, 7-6 e guadagnandosi la semifinale con Rybakina. Tra poco toccherà a Musetti e Fritz!

15:31

Rybakina in semifinale, Krejcikova-Ostapenko al tie-break

Sul Centrale, Rybakina regola in due set Svitolina e vola in semifinale. Sul Court 1 secondo set combattutissimo tra Barbora Krejcikova e Jelena Ostapenko, che si deciderà al tie-break. Musetti e Fritz spettatori interessati.

15:27

I bookies non lasciano 'scampo' a Musetti

Nonostante gli ottimi risultati sull'erba e il bel tennis mostrato sui campi di Wimbledon, Lorenzo Musetti non ha conquistato la fiducia dei bookies, che quotano una suo passaggio in semifinale addirittura a quattro e mezzo e la vittoria di almeno un parziale a otto, propendendo così per un 3-0 a favore dell'americano Fritz. A 50 e oltre l'improbabile trionfo finale del carrarino.

15:13

Si allunga l'attesa per Musetti

Rischia di prolungarsi l'attesa per il match di Musetti contro Fritz: dopo il primo set risolto da Krejcikova in poco più di mezz'ora, è arrivata la reazione di Ostapenko, che conduce 4-1 con buone probabilità di trascinare al terzo set il match in corso di svolgimento sul Court 1.

14:45

Krejcikova vince il primo set

Si è chiuso il primo set sul Court 1 con Krejcikova che si è imposta su Ostapenko con il parziale di 6-4 in 32 minuti di gioco. Al termine del match spazio a Musetti-Fritz.

14:35

Olimpiadi a rischio per Zverev

Sono ore di ansia per Alexander Zverev, che entro domani si sottoporrà ad una risonanza magnetica per verificare le condizioni del ginocchio infortunato nel corso del terzo turno di Wimbledon contro Norrie. A rischio la sua partecipazione alle Olimpiadi di Parigi.

14:25

Il curioso primato di Wimbledon 2024

L'edizione 2024 ancora in corso del torneo di Wimbledon è già entrata nella storia del tennis. Con il match tra Sinner e Medvedev, vinto dal russo, sono infatti 36 gli incontri decisi al quinto set, un record assoluto nel circuito del Grande Slam. Ancor più curioso il fatto che un terzo di questi abbiano visto vincere chi si era ritrovato sotto di due set.

14:10

Al via Ostapenko-Krejcikova

Ha preso il via sul Court 1 il quarto di finale tra la lettone Jelena Ostapenko, numero 14 Wta, e la ceca Barbora Krejcikova, numero 34. A seguire l'atteso match tra Musetti e Fritz, mentre sul Centrale, saltato il match tra Djokovic e De Minaur, scenderanno in campo Rybakina e Svitolina.

14:00

Il messaggio di Sinner

Assorbita la delusione per il ko con Medvedev, Jannik Sinner veste i panni del tifoso e carica Musetti e Paolini. Ecco il suo messaggio di incoraggiamento.

13:50

Il cammino fino ai quarti

Musetti ha sconfitto Lestienne all'esordio, domato Darderi, piegato Comesana e ribaltato Perricard, mentre Fritz ha lasciato per strada solamente un set fino alla pazzesca rimonta su Zverev.

13:40

I precedenti tra Musetti e Fritz

I precedenti dicono Fritz, ma in realtà l'americano è in vantaggio solamente per 2-1 su Musetti nel computo degli scontri diretti. con Lorenzo che si è aggiudicato l'ultima sfida, giocata sulla terra di Montecarlo, regolando l'americano con un doppio 6-4.

13:30

Musetti-Fritz, l'azzurro a caccia dell'impresa

Sul Court 1 di Wimbledon, dopo il match femminile Ostapenko-Krejcikova, Lorenzo Musetti scenderà in campo per tentare l'impresa contro l'americano Taylor Fritz, in palio la semifinale con Djokovic, che è passato senza giocare grazie al forfait di De Minaur.

WIMBLEDON - REGNO UNITO