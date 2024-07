Musetti protesta e poi urla: tensione a Wimbledon nel tie-break con Fritz

Il punto decisivo del tie break

Il tennista azzurro, dopo aver perso il primo set per 6-3, ha giocato il tutto per tutto nel secondo set in cui la partita si è decisa al tie break. Ma a quel punto, qualcosa tra i due tennisti non è andato per il verso giusto. Musetti chiude il punto, e dopo qualche istante il tennista americano chiama il challenge: l’italiano contesta la scelta dell’avversario, e soprattutto la chiamata arrivata - secondo il carrarino - in ritardo. Ma quando sullo schermo viene dimostrata la regolarità del punto, Musetti esulta in maniera smodata urlando di gioia.