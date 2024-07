Musetti show a Wimbledon, la star di Hollywood sbalordita: cosa è successo

Lorenzo Musetti sta dando spettacolo sul Court 1 nel quarto di finale con Taylor Fritz a Wimbledon. Dopo aver perso il primo set con il punteggio di 6-3, il tennista azzurro è riuscito ad equilibrare il punteggio imponendosi al tie-break del secondo parziale per 7 punti a 5. Il carrarino si era procurato sul 5-3 la chance di servire per il set senza però riuscire a sfruttarla e dovendo appunto ricorrere al tredicesimo gioco per far sua la terza frazione. A permettergli di strappare il servizio allo statunitense è però stato un punto incredibile che gli ha regalato la palla break e ha scatenato la reazione della diva di Hollywood, Keira Knightley.