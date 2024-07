La frase di Musetti a Fritz a rete dopo la vittoria a Wimbledon

Una vittoria indimenticabile. Lorenzo Musetti supera Taylor Fritz con il punteggio di 3-6 7-6(5) 6-2 3-6 6-1 e vola in semifinale a Wimbledon, la prima della sua carriera in un torneo del Grande Slam. Grazie all'ennesima grande prova della settimana, il toscano ha illuminato il Court 1 dell'All England Club riuscendo a diventare l'undicesimo italiano di tutti i tempi in campo maschile a raggiungere una semifinale Slam e appena il quarto a farlo ai Championships dopo Nicola Pietrangeli (1960), Matteo Berrettini (2021) e Jannik Sinner (2023). Per Lorenzo si tratta della terza semifinale stagionale dopo quella già raggiunta al Queen's e a Stoccarda.