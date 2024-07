Programma Wimbledon: Paolini sul Centrale per la semifinale

Il programma dell’undicesima giornata di Wimbledon 2024 (giovedì 11 luglio) presenta match di alto livello per quanto riguarda il circuito femminile e il doppio sia maschile che misto. Gli occhi degli appassionati italiani sono puntati su Jasmine Paolini, straordinaria protagonista sull’erba di Londra che si appresta a disputare la sua prima semifinale ai Championships, mentre trattasi della seconda a livello Slam dopo quella al Roland Garros, appena qualche settimana fa. Di scena anche l’altro incontro valido per il penultimo atto del tabellone femminile, così come, sul centrale, un’esibizione a tinte azzurre che scaturisce bei ricordi ai tifosi del tennis italiano.

Paolini in semifinale, Krejcikova-Vekic e riecco Schiavone

Jasmine Paolini e Donna Vekic apriranno il programma sul Campo Centrale di Wimbledon, dando vita alla prima semifinale femminile del torneo. A partire dalle ore 14.30 italiane, l’azzurra cercherà di scrivere un altro capitolo della sensazionale storia recente del tennis azzurro sull’erba londinese: l’obiettivo è raggiungere la finale, sebbene la croata Vekic sia un’ottima giocatrice sul veloce e dunque si tratta di un’impresa da non sottovalutare. A seguire, sempre sul Centrale, di scena la sfida tra Barbora Krejcikova ed Elena Rybakina per un posto all’ultimo atto del torneo; sulla carta incontro equilibrato, ma la kazaka è favorita nonché già campionessa a Londra nel 2022. In chiusura di programma, tornerà in campo Francesca Schiavone al fianco di Aga Radwanska, per un doppio d’esibizione da non perdere. Si rivedrà anche Roberta Vinci sul Campo 2, al fianco di Jie Zheng.

Il programma completo

CENTRE COURT

A partire dalle ore 14.30

Vekic-Paolini [7]

Krejcikova [31] – Rybakina [4]

Clijsters/Hingis-Radwanska/Schiavone (esibizione)

COURT 1

A partire dalle ore 14.00

Granollers/Zeballos [1] – Purcell/Thompson [15]

Heliovaara/Patten-Skupski/Venus [9]

Gonzalez/Olmos-Willis/Barnett

Hewitt/Reid [1] – De La Puente/Gerard (wheelchair)

COURT 2

A partire dalle ore 12.00

Bryan/Bryan-Baghdatis/Matisse (esibizione)

Gonzalez/Eikeri-Lammons/Shibahara

Zielinski/Hsieh [7] – Murray/Towsend

Vinci/J. Zheng-Barty/Dellacqua (esibizione)