Paolini finale Wimbledon: avversaria, orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Jasmine Paolini disputerà la finale di Wimbledon 2024 . Risultato incredibile della tennista toscana, di diritto nella storia dello sport azzurro: seconda volta consecutiva all'ultimo atto di un torneo Slam, dopo le imprese al Roland Garros, nonché prima italiana di sempre ad andare sino in fondo ai Championships. Dopo aver sconfitto Donna Vekic in semifinale, Paolini dovrà vedersela con una tra Barbora Krejcikova ed Elena Rybakina in finale; a prescindere da quale sarà opponente, si tratta di una sfida complessa per l'azzurra, alla ricerca del compimento definitivo di un vero e proprio sogno.

Paolini in finale, quando si gioca il match

La finale di Paolini a Wimbledon andrà in scena sabato 13 luglio, non prima delle ore 15.00 italiane sul Campo Centrale. In caso di vittoria, la giocatrice classe '96 diventerebbe la prima italiana in assoluto a conquistare il prestigioso torneo di Londra.

Paolini in finale, i precedenti con le possibili avversarie

Paolini ha già affrontato Krejcikova in un'occasione nel circuito maggiore, sebbene distante nel tempo di ben sei anni: agli Australian Open 2018, la tennista ceca ha sconfitto l'azzurra tramite il rilsutato di 6-2, 6-1. Cinque, invece, i confronti tra Paolini e Rybakina in passato, con un bilancio di tre successi e due sconfitte per l'italiana, sebbene una vittoria sia arrivata per ritiro dell'avversaria a Dubai. La toscana ha vinto l'ultimo match con la kazaka, al Roland Garros 2024, riuscendo a imporsi in tre set per 6-2, 4-6, 6-4.

Paolini in finale, dove vederla in tv

La finale di Paolini a Wimbledon sarà trasmessa in esclusiva da Sky, con Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno come canali di riferimento per l'evento citato. In generale, l'emittente di riferimento offre ben 6 canali dedicati soltanto a Wimbledon per tutto il periodo di svolgimento del torneo di Londra ai suoi abbonati: Sky Sport Wimbledon, dal 252 al 257 del telecomando. Il match con Paolini protagonista sarà inoltre disponibile in live streaming su NOW e Sky Go, applicazioni dedicate agli abbonati ai servizi.

Wimbledon, il montepremi

PRIMO TURNO – € 71.750 (10 punti)

SECONDO TURNO – € 110.438 (45 punti)

TERZO TURNO – € 169.814 (90 punti)

OTTAVI DI FINALE – € 268.377 (180 punti)

QUARTI DI FINALE – € 445.317 (360 punti)

SEMIFINALE – € 849.071 (720 punti)

FINALISTA – € 1.662.518 (1200 punti)

CAMPIONE – € 3.206.285 (2000 punti)