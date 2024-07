Quanto ha guadagnato Paolini a Wimbledon: la cifra è pazzesca

Per Jasmine Paolini è arrivata un'altra sconfitta in una finale Major a poche settimane da quella persa al Roland Garros. La tennista azzurra si è arresa a Barbora Krejcikova, già campionessa nello Slam parigino del 2022 ed ex numero 2 del mondo con il punteggio di 2-6 6-2 6-4. Nell'edizione più ricca di Wimbledon, la toscana può comunque festeggiare un incasso da record. Una finale che vale 1.662.518 euro: non soltanto un enorme traguardo sportivo, ma anche un compenso significativo oltre alla certezza del suo nuovo best ranking di numero 5 del mondo.