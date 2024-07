Alcaraz, Wimbledon ti fa ricco! Il montepremi è assurdo: quanto ha guadagnato

Nel remake della finale dello scorso anno a vincere è stato ancora lui. Carlos Alcaraz si è incoronato campione alla 137ª edizione di Wimbledon battendo nell'ultimo atto del torneo Novak Djokovic con il punteggio di 6-2 6-2 7-6(4). Una partita quasi senza storia per i primi due set, poi la reazione di orgoglio del 7 volte vincitore dei Championships che annullando tre match point consecutivi in risposta è riuscito a portare il terzo parziale al tie-break. Non è bastato però per ribaltarla: lo spagnolo ha conquistato il suo secondo titolo consecutivo sull'erba dell'All England Club, il quarto titolo Slam in altrettante finali e il 15° successo nel circuito maggiore. Numeri da capogiro a cui si aggiunge una cifra mostruosa incassata dal classe 2003 di El Palmar.