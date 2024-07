Kate Middleton e la scomoda domanda ad Alcaraz dopo Wimbledon: "Dobbiamo stare attenti"

Continua a far chiacchierare la presenza di Kate Middleton alla finale di Wimbledon 2024, vinta per il secondo anno consecutivo da Carlos Alcaraz. A causa del cancro, erano in molti a non credere in un possibile coinvolgimento all'evento della Principessa del Galles, da sempre grande appassionata di tennis. Ma la 42enne ha fatto di tutto per presenziare al torneo, dove è arrivata con la figlia Charlotte e ha ricevuto una grande ovazione da parte del pubblico presente quando ha fatto il suo ingresso nell'All England Lawn Tennis and Croquet Club di Londra. Dopo aver consegnato il trofeo ad Alcaraz, Kate ha incontrato il tennista ad un evento privato dove ha avuto modo di scambiare qualche parola in più con il 21enne.

Cosa si sono detti Kate Middleton e Alcaraz a Wimbledon Come racconta la stampa britannica, Kate Middleton si è avvicinata a Carlos Alcaraz e gli ha presentato la figlia, la Principessa Charlotte che oggi ha 9 anni. "Questa è Charlotte, ti ha incoraggiato", ha detto la Principessa al tennista. La secondogenita di William e Kate ama seguire il tennis e il calcio e a Wimbledon ha indossato un bracciale magico che non è passato inosservato. La piccola, senza troppi indugi, ha confidato ad Alcaraz: "Ti abbiamo visto spesso in tv e quindi è bello conoscerti finalmente". Prima di andare via, come spiffera BBC Sports, Kate ha rivolto una domanda indiscreta ad Alcaraz: "I miei figli vogliono sapere chi è il tuo preferito a Euro 2024".

Kate Middleton, Alcaraz e la finale di Euro 2024 A poche ore da Wimbledon si è svolta infatti la finale degli Europei tra Spagna e Inghilterra (e in Germania, in tribuna d'onore, erano presenti il Principe William e il Principe George). Anche se poteva essere una domanda un po' scomoda per il tennista, poiché lo costringeva a scegliere un solo giocatore, Carlos ha risposto senza esitazione: "Alvaro Morata". Ma ha subito aggiunto: "Anche Lamine Yamal gioca sempre bene". Pronta la replica di Kate Middleton: "Dobbiamo stare attenti allora...". Il resto è storia: la Nazionale spagnola ha avuto la meglio su quella inglese. Dopo questa disfatta, Re Carlo - a nome di tutta la royal family - ha scritto una lettera all'allenatore Southgate: "Caro ct, anche se la vittoria ti è sfuggita questa sera, io e mia moglie e tutta la nostra famiglia invitiamo te e la tua squadra a tenere la testa alta. Sappi che anche il raggiungimento della finale è un grande risultato e per questo c'è l'orgoglio di una nazione che continuerà a ruggire per i Tre Leoni e a sperare nei trionfi che, non ho dubbi, arriveranno più in là".

