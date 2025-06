Kate Middleton sarà a Wimbledon dopo aver saltato Ascot? La Principessa è ancora malata

Torna a far notizia la salute di Kate Middleton . Di recente la Principessa del Galles si è ritirata, praticamente all'ultimo, dal Royal Ascot 2025 , uno degli eventi sportivi più importanti in Inghilterra. Non solo una corsa di cavalli purosangue, ma un vero e proprio must mondano, un appuntamento di stile imperdibile per la noblesse. Nonostante i suoi sforzi per dimostrare resilienza, fonti interne ed esperti reali assicurano che la 43enne vive ancora con limitazioni significative e dà priorità assoluta alla sua salute rispetto agli impegni pubblici. Pare inoltre che stia assumendo dei "farmaci aggressivi" , come spifferato dall'esperto reale Ian Pelham Turner in un'intervista alla Fox News Digital. Il royal expert ritiene che le temperature torride nel Regno Unito potrebbero aver contribuito alla decisione di Kate di non unirsi più alla famiglia reale al Royal Ascot. "In questo momento stiamo vivendo un'ondata di calore che rende Londra più calda dei Caraibi - ha spiegato - Immagino che Kate stia risentendo degli effetti di questa situazione e, poiché sta ancora assumendo farmaci aggressivi, i suoi dottori potrebbero averle detto di stare molto attenta".

Come sta Kate Middleton oggi, la Principessa è ancora malata

All'inizio di quest'anno Kate Middleton aveva annunciato che il suo trattamento contro il cancro era terminato e che la malattia era in remissione. Ha così fatto delle apparizioni incoraggianti all'inizio di giugno, prendendo parte alla parata per il compleanno di Re Carlo (Trooping the Colour) il 14 giugno e al Garter Day Service, eventi che ha affrontato con cautela e con il sostegno del Principe William. Ma il suo recente ritiro dall'attesissimo Royal Ascot del 18 giugno ha rivelato che, anche se appare in forma, non è ancora tornata a vivere un programma prevedibile e completamente pubblico. Mentre alcuni hanno ipotizzato che la decisione di annullare all'ultimo minuto la sua partecipazione ad Ascot possa essere legata alla salute, un esperto reale del Mirror, Russell Myers, ha offerto una valutazione schietta: "Non può esserci indicazione più chiara... della necessità di prendere le cose con calma... forse è stato tutto troppo".

La salute guida ancora ogni decisione di Kate Middleton

A quanto pare, il team di Kate consulta i suoi medici prima di ogni impegno pubblico. Sebbene aspiri a mantenere una "vita più regolare", la realtà richiede moderazione. Saltare Ascot – un'uscita annuale ma non essenziale – ha sottolineato la sua deliberata strategia di rallentare il suo ritorno. Nonostante questi ritiri, rimane un'ondata di sostegno e ammirazione pubblica. Diversi sopravvissuti al cancro e membri della famiglia reale hanno parlato della "forza silenziosa" di Kate, elogiandone la trasparenza e il potere simbolico del suo ritorno, seppur misurato.

Kate Middleton sarà a Wimbledon 2025?

Da grande appassionata di tennis, non vi è al momento alcuna indicazione che Catherine, Principessa del Galles, non parteciperà a Wimbledon 2025, che inizierà lunedì 30 giugno 2025. Quando ha fatto la sua seconda apparizione pubblica dell'anno a Wimbledon 2024, è stata accolta da una standing ovation. Anzi, probabile che abbia saltato Ascot proprio per risparmiare le energie in vista di questo importante torneo, di cui Kate è anche madrina.

Il messaggio di auguri per William

Sabato 21 giugno, Kate Middleton ha festeggiato il compleanno del marito condividendo sui social una dolcissima foto del Principe William circondato dai loro cuccioli. "Buon compleanno! Con affetto, C, G, C, L, Orla e i cuccioli! ", ha scritto Kate. Orla è la Cocker Spanierl dei Principi del Galles che ha avuto quattro cuccioli qualche settimana fa.