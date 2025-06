Wimbledon, Sinner, gli altri italiani e le fragole con panna: la guida completa allo Slam più affascinante

Sorteggio, orario e dove vederlo

Il sorteggio si terrà venerdì 27 giugno alle 11 ora italiana (le 10 locali). Sinner sarà testa di serie numero uno e Alcaraz testa di serie numero due. Così, come a Roma e Parigi, i due potranno incontrarsi solo in finale. Non ci sarà copertura televisiva del main draw, ma si potrà seguire live sul nostro sito. Il torneo si disputa dal 30 giugno al 13 luglio e si conoscono già le date in cui debutteranno Alcaraz e Sinner. Come da tradizione il campione in carica apre il programma, quindi lo spagnolo scenderà in campo per primo sul Centre Court il 30 giugno. Il giorno dopo toccherà a Sinner.

Gli altri italiani in gara

Non solo Sinner, la truppa azzurra è ben rappresentata a Wimbledon. Oltre al numero uno al mondo ci saranno altri 12 italiani in gara: Lorenzo Musetti, Matteo Berrettini (finalista nel 2021 contro Djokovic), Flavio Cobolli, Matteo Arnaldi, Lorenzo Sonego, Luciano Darderi, Mattia Bellucci, Luca Nardi, Fabio Fognini, Jasmine Paolini, Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti.