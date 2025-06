Musetti si allena a Wimbledon: le condizioni dopo l'infortunio

LONDRA - Lorenzo Musetti non molla e si prepara al ritorno in campo. L'infortunio, che lo aveva costretto al ritiro durante la semifinale del Roland Garros contro Alcaraz, aveva preoccupato i tifosi ma l'azzurro sembra essere tornato nelle condzioni per giocare senza problemi. In queste ore si sta allenando sui campi di Wimbledon, dove l'anno scorso arrivò fino la semifinale.