Anche Alcaraz sbarca a Wimbledon: la battuta della Sabalenka lo fa scoppiare a ridere...

E alla fine anche Alcaraz ha fatto il suo ingresso trionfale sui campi di Wimbledon . Tutti aspettavano il campione in carica, vincitore delle ultime due edizioni. Carlos era già a Londra, dove ha vinto il torneo Atp 500 Queen's , preparatorio allo Slam. Prima di testare l'erba dell' All Lawn England Tennis Club ha però deciso di prendersi due giorni di riposo, per staccare la spina. Questa mattina alle ore 11 si è allenato con il tennista ungherese Fabian Marozsan .

Il siparietto con Aryna Sabalenka

Lo spagnolo è stato protagonista di un simpatico siparietto con Aryna Sabalenka: "Sai come si fa a perdere?", gli ha chiesto la bielorussa. Alcaraz è scoppiato a ridere, poi tra i due c'è stato uno scambio di battute. Chissà se la numero uno al mondo sfiderà anche lui alla challenge con i tubi delle palline, in cui ieri ha battuto Sinner.

Sinner e Alcaraz, c'è un precedente a Wimbledon

Essendo il campione in carica, come da tradizione, Alcaraz aprirà il torneo, il 30 giugno sul Centre Court. Testa di serie numero due, potrà affrontare Sinner solo in finale. Nell'unico precedente sull'erba, proprio a Wimbledon nel 2022, Jannik ha avuto la meglio in quattro set. Per Carlos questa è la quinta partecipazione allo Slam britannico: gli ultimi due li ha vinti.