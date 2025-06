Wilander e la previsione a sorpresa su Wimbledon:"Sinner o Alcaraz? Vi dico chi vincerà"

Le parole dello svedese su Sinner

Wilander sembra però sicuro di una pronta reazione dell'azzurro: "Immagino che lasciare Parigi in quel modo non sia stato il massimo per Sinner, perché fa male veder sfuggire una vittoria che avevi visto vicina. Non credo però che Jannik si faccia condizionare troppo a lungo da questa delusione patita con Alcaraz, che non penso possa essere accomunata all’annata vissuta con l’incognita di una possibile squalifica per doping o con la sospensione di tre mesi vissuta in seguito. Aver vinto uno Us Open, un Australian Open, le Atp Finals e la Coppa Davis con quel fardello credo dice tanto della suatenuta mentale e della straordinaria capacità di razionalizzare ciò che avviene in partita. Vuole sempre migliorare e diventare più forte. Questa è la sua qualità più spaventosa".