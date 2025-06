Wimbledon, Djokovic no limits. Contro Alcaraz e Sinner per il 25° Slam

Si dice che tra i due litiganti il terzo goda, chissà se sarà così per Novak Djokovic. Sicuramente ci spera alla vigilia del via di Wimbledon che, ancora una volta, mette Carlos Alcaraz e Jannik Sinner l’uno di fronte all’altro. Potranno sfidarsi solo in finale, ma occhio agli intrusi e uno di questi non può non essere Nole. Uno che in carriera ha vinto 24 slam (più di tutti nella storia del tennis) e oggi cerca il 25° acuto. E sette di quei