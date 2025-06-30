Wimbledon, programma lunedì 30 giugno: Paolini e Berrettini, orario e dove vederle in tv

Si alza finalmente il sipario sul torneo di Wimbledon, pronto a regalare due settimane indimenticabili all'insegna del tennis di alto livello. Lo Slam londinese parla fin da subito italiano con ben sette azzurri protagonisti nella giornata inaugurale. Lunedì 30 giugno andranno in scena i match della parte bassa del tabellone maschile e della parte alta del tabellone femminile. Come da tradizione, a dare il via alle danze sul Centrale sarà il campione in carica Carlos Alcaraz opposto a Fabio Fognini. In campo poi la finalista uscente Jasmine Paolini e un ex finalista come Matteo Berrettini. Il tennis italiano si affida infine a Luciano Darderi, Mattia Bellucci, Matteo Arnaldi e Giulio Zeppieri. L'appuntamento è dalle ore 12:00, mentre sui due campi principali si comincia rispettivamente alle 14:00 e alle 14:30.
Il programma completo
CENTRE COURT
Dalle 14:30
Fabio Fognini (ITA) v Carlos Alcaraz (ESP) [2]
Paula Badosa (ESP) [9] v Katie Boulter (GBR)
Arthur Rinderknech (FRA) v Alexander Zverev (GER) [3]
NO.1 COURT
Dalle 14:00
Aryna Sabalenka [1] v Carson Branstine (CAN)
Jacob Fearnley (GBR) v Joao Fonseca (BRA)
Emma Raducanu (GBR) v Mingge Xu (GBR)
NO.2 COURT
Dalle 12:00
Benjamin Bonzi (FRA) v Daniil Medvedev [9]
Elena-Gabriela Ruse (ROU) v Madison Keys (USA) [6]
Jasmine Paolini (ITA) [4] v Anastasija Sevastova (LAT)
Taylor Fritz (USA) [5] v Giovanni Mpetshi Perricard (FRA)
NO.3 COURT
Dalle 12:00
Sonay Kartal (GBR) v Jelena Ostapenko (LAT) [20]
Holger Rune (DEN) [8] v Nicolas Jarry (CHI)
Matteo Berrettini (ITA) [32] v Kamil Majchrzak (POL)
Katerina Siniakova (CZE) v Qinwen Zheng (CHN) [5]
COURT 12
Dalle 12:00
Elmer Moller (DEN) v Frances Tiafoe (USA) [12]
Valentin Royer (FRA) v Stefanos Tsitsipas (GRE) [24]
Leylah Fernandez (CAN) [29] v Hannah Klugman (GBR)
Marketa Vondrousova (CZE) v McCartney Kessler (USA) [32]
COURT 18
Dalle 12:00
Anna Bondar (HUN) v Elina Svitolina (UKR) [14]
Cameron Norrie (GBR) v Roberto Bautista Agut (ESP)
Mackenzie McDonald (USA) v Karen Khachanov [17]
Naomi Osaka (JPN) v Talia Gibson (AUS)
COURT 4
Dalle 12:00
Oliver Tarvet (GBR) v Leandro Riedi (SUI)
Greet Minnen (BEL) v Olivia Gadecki (AUS)
Ethan Quinn (USA) v Henry Searle (GBR)
COURT 5
Dalle 12:00
Adrian Mannarino (FRA) v Christopher O'Connell (AUS)
Luciano Darderi (ITA) v Roman Safiullin
Lulu Sun (NZL) v Marie Bouzkova (CZE)
COURT 6
Dalle 12:00
Learner Tien (USA) v Nishesh Basavareddy (USA)
Varvara Gracheva (FRA) v Aliaksandra Sasnovich
Ann Li (USA) v Viktorija Golubic (SUI)
Matteo Arnaldi (ITA) v Botic van De Zandschulp (NED)
COURT 7
Dalle 12:00
Anca Todoni (ROU) v Cristina Bucsa (ESP)
Zizou Bergs (BEL) v Lloyd Harris (RSA)
Kamilla Rakhimova v Aoi Ito (JPN)
Shintaro Mochizuki (JPN) v Giulio Zeppieri (ITA)
COURT 8
Dalle 12:00
Eva Lys (GER) v Yue Yuan (CHN)
Peyton Stearns (USA) v Laura Siegemund (GER)
Jan-Lennard Struff (GER) v Filip Misolic (AUT)
Gabriel Diallo (CAN) v Daniel Altmaier (GER)
COURT 9
Dalle 12:00
Vit Kopriva (CZE) v Jordan Thompson (AUS)
Olga Danilovic (SRB) v Shuai Zhang (CHN)
Yanina Wickmayer (BEL) v Renata Zarazua (MEX)
Brandon Holt (USA) v Alejandro Davidovich Fokina (ESP) [26]
COURT 10
Dalle 12:00
Diane Parry (FRA) v Petra Martic (CRO)
Beatriz Haddad Maia (BRA) [21] v Rebecca Sramkova (SVK)
Pablo Carreno Busta (ESP) v Chris Rodesch (LUX)
Anastasia Pavlyuchenkova v Ajla Tomljanovic (AUS)
COURT 14
Dalle 12:00
Viktoriya Tomova (BUL) v Ons Jabeur (TUN)
Bernarda Pera (USA) v Linda Noskova (CZE) [30]
Felix Auger-Aliassime (CAN) [25] v James Duckworth (AUS)
Jenson Brooksby (USA) v Tallon Griekspoor (NED) [31]
COURT 15
Dalle 12:00
Kimberly Birrell (AUS) v Donna Vekic (CRO) [22]
Alexei Popyrin (AUS) [20] v Arthur Fery (GBR)
Billy Harris (GBR) v Dusan Lajovic (SRB)
Yulia Putintseva (KAZ) v Amanda Anisimova (USA) [13]
COURT 16
Dalle 12:00
Mattia Bellucci (ITA) v Oliver Crawford (GBR)
Diana Shnaider [12] v Moyuka Uchijima (JPN)
Andrey Rublev [14] v Laslo Djere (SRB)
Elise Mertens (BEL) [24] v Linda Fruhvirtova (CZE)
COURT 17
Dalle 12:00
Jiri Lehecka (CZE) [23] v Hugo Dellien (BOL)
Francisco Cerundolo (ARG) [16] v Nuno Borges (POR)
Harriet Dart (GBR) v Dalma Galfi (HUN)
Ashlyn Krueger (USA) [31] v Mika Stojsavljevic (GBR)
Dove vedere Wimbledon in tv
Il torneo sarà trasmesso in diretta esclusiva su Sky e in streaming su NOW. Saranno ben i 11 canali dedicati allo Slam londinese: Sky Sport Tennis, che trasmetterà le partite del Centre Court; Sky Sport Arena, con i match più interessanti degli altri campi; Sky Sport Uno e infine i canali Sky Sport dal 251 al 256, rinominati per l’occasione Sky Sport Wimbledon 1-6, oltre Sky Sport 4K. Infine, con Sky Sport Mix si potrà accedere a Diretta Wimbledon per seguire tutti i momenti salienti degli incontri.