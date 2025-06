Wimbledon, programma lunedì 30 giugno: Paolini e Berrettini, orario e dove vederle in tv

Si alza finalmente il sipario sul torneo di Wimbledon, pronto a regalare due settimane indimenticabili all'insegna del tennis di alto livello. Lo Slam londinese parla fin da subito italiano con ben sette azzurri protagonisti nella giornata inaugurale. Lunedì 30 giugno andranno in scena i match della parte bassa del tabellone maschile e della parte alta del tabellone femminile. Come da tradizione, a dare il via alle danze sul Centrale sarà il campione in carica Carlos Alcaraz opposto a Fabio Fognini . In campo poi la finalista uscente Jasmine Paolini e un ex finalista come Matteo Berrettini. Il tennis italiano si affida infine a Luciano Darderi, Mattia Bellucci, Matteo Arnaldi e Giulio Zeppieri. L'appuntamento è dalle ore 12:00, mentre sui due campi principali si comincia rispettivamente alle 14:00 e alle 14:30.