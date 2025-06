Wimbledon, la proposta di Billie Jean King: "Inseriamo i nomi sulle maglie dei giocatori"

Wimbledon, Billie Jean King: "Le atlete meritano di più"

Per la King c'è sempre la 'questione femminile' in primo piano. L'81enne americana insiste sul fatto che "occorre riconoscere la fattibilità commerciale dello sport femminile" i cui ricavi globali, secondo l'agenzia Deloitte, supereranno 1,82 miliardi di sterline nel 2025: "Le atlete a volte dicono che meriterebbero di più. Ma se il budget non va bene, i premi in denaro non aumentano. C'è una partita che inizia in tv, ti siedi e guardi e ti domandi chi è chi. Il segno di chi batte è vicino al nome di chi sta servendo ma io credo che non si dovrebbe guardare un segno in tv. Si dovrebbe capire subito chi sta giocando", spiega.