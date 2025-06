LONDRA (Inghilterra) - Ha preso il via questa mattina il torneo di Wimbledon , terza prova stagionale del Grande Slam, con una prima giornata che rischia di registrare un caldo record. La temperatura a Londra - poco prima dell’inizio delle partite - era 28 gradi . Anche in Inghilterra è una delle stagioni più roventi del nuovo millennio: la temperatura media diurna a Londra nel mese di giugno è solitamente di 21,5 gradi, oggi si è ben al di sopra.

Wimbledon, le parole dell’ad dell'All England Club

"Passerò l'intera giornata spostandomi da un posto all'ombra all’altro - ha affermato Sally Bolton, amministratore delegato dell'All England Club - è una giornata molto calda, ma gli atleti sono abituati a gareggiare tutto l’anno con temperature simili anche negli altri tornei. Non nego che per noi britannici qui ai Championships, fa molto caldo”.