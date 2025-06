Wimbledon, Berrettini e Paolini diretta: segui la giornata degli italiani, tennis oggi live

Inizia Wimbledon anche per gli italiani. Domani il debutto di Sinner contro Nardi, ma oggi spazio a Berrettini contro Majchrzak e Jasmine Paolini che sfida la Sevastova. Non solo: in campo anche Bellucci, Darderi, Arnaldi e Zeppieri. Tutti gli aggiornamenti in diretta.

16:12

Chi è Majchrkaz: il suo percorso

All’inizio dell’anno attraversava un buon momento: una serie di risultati convincenti nel circuito maggiore lo aveva spinto vicino al rientro nella top 100, un traguardo notevole considerando che, al ritorno dalla squalifica nel 2023, era completamente fuori classifica. Tuttavia, quello slancio si è progressivamente affievolito, e oggi si presenta a Wimbledon in difficoltà, con poca fiducia e una condizione fisica tutt’altro che ottimale. Il polacco arriva infatti al torneo dopo sette sconfitte consecutive, tre delle quali maturate sull’erba. Non certo il miglior modo per prepararsi a Wimbledon, dove non è mai riuscito a superare un turno nel tabellone principale.

15:48

Orario inizio Berrettini, si va verso le 16:30

Il danese Rune conduce per 2-0 sul cileno Jarry. Al termine di questo match toccherà a Matteo.

15:41

Berrettini e Wimbledon: i numeri

Berrettini si appresta a disputare Wimbledon per la sesta volta in carriera. Nel 2021 ha firmato un’impresa storica, diventando il primo – e finora unico – italiano a raggiungere la finale del prestigioso torneo londinese. Nell’edizione dello scorso anno è stato eliminato agli ottavi da Jannik Sinner, al termine di un emozionante derby andato in scena sul Campo Centrale.

15:32

Come sta Berrettini

Pur avendo ancora il talento per essere protagonista a Wimbledon, restano forti incognite sulle condizioni fisiche di Berrettini e sulla sua limitata preparazione. In questo mese ha disputato soltanto un match sull’erba, un’esibizione a Hurlingham, dove ha superato Luciano Darderi in tre set.

15:13

Il momento di Berrettini

L’ex numero 1 d’Italia è a caccia di un risultato importante per dare una svolta alla sua stagione, e nessun palcoscenico sembra più adatto di Wimbledon – o, in generale, dei tornei su erba. Per un paio di stagioni all’inizio del decennio, Berrettini è stato forse il miglior interprete sull’erba dopo Novak Djokovic. A Wimbledon ha raggiunto la seconda settimana tre volte, inclusa la storica finale del 2021, persa proprio contro il fuoriclasse serbo.

14:59

Berrettini e Paolini in tv

Inizierà prima Matteo Berrettini con Jasmine Paolini che dovrebbe scendere in campo intorno alle 17. Qui tutte le informazioni su dove vedere le sfide in tv.

14:51

Berrettini, l’orario di inizio

Matteo è in programma come terzo incontro sul campo 2. In campo dopo Rune-Jarry.

14:46

Inizia Wimbledon per Berrettini e Paolini

Ci siamo, in campo tocca prima a Matteo Berrettini. Il romano arriva dall'ennesimo infortunio, ma è carico per la prima sfida sull'erba (qui finalista nel 2021). Affronterà il Majchrzak. Per Jasmine invece la sfida contro la Sevastova.

Wimbledon