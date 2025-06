L'eliminazione di Daniil Medvedev è la prima vera grande sorpresa della 138^ edizione di Wimbledon. Il tennista russo, che dodici mesi fa aveva raggiunto la semifinale nello Slam londinese (dopo aver battuto Sinner), è uscito di scena al primo turno contro Benjamin Bonzi. 7-6 3-6 7-6 6-2 il punteggio dell'incontro, durato 3 ore e 10 minuti e caratterizzato dagli errori del moscovita, autore di 12 doppi falli e 47 gratuiti. Che si tratti di un risultato sorprendente lo dicono le quote - una vittoria di Bonzi pagava addirittura 10 volte la posta - ma anche il fatto che Medvedev aveva disputato un ottimo torneo ad Halle, arrivando in finale e dando segnali di ripresa. A livello Slam, invece, ha confermato il trend del 2025: sconfitto al secondo turno in Australia da Tien, sconfitto al primo turno al Roland Garros da Norrie. In entrambe le occasioni, però, almeno aveva portato il match al quinto set.