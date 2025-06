Fognini, la risposta su Alcaraz è pazzesca: il gesto verso il pubblico diventa virale

LONDRA (INGHILTERRA) - Entrerà nella storia la quindicesima e ultima presenza a Wimbledon di Fabio Fognini. Il tennista azzurro, entrato in tabellone in extremis in virtù di un paio di ritiri, sta giocando sul Centrale dell'All England Tennis Club la sua miglior partita stagionale (SEGUILA QUI) contro il numero due del mondo, lo spagnolo Carlos Alcaraz. Il ligure sta rispondendo, colpo su colpo, al 22enne fuoriclasse di El Palmar dando anche spettacolo.