Alcaraz-Tarvet, secondo turno Wimbledon: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Carlos Alcaraz ha debuttato con una vittoria in cinque set nel torneo di Wimbledon , superando dopo oltre quattro ore di gioco un immenso Fabio Fognini. Il tennista spagnolo ha rischiato grosso, tuttavia è riuscito ad emergere alla distanza e a staccare il pass per il secondo turno. Sulla sua strada troverà ora il britannico Oliver Tarvet , che ha una storia molto particolare alle sue spalle. Classe 2003, studia alla University of San Diego e ha fatto il suo debutto in un torneo del circuito maggiore proprio a Wimbledon , dove ha superato le qualificazioni e battuto Riedi al primo turno del main draw. Non potrà intascare le circa 100mila sterline per via delle regole universitarie americane, ma si potrà consolare con un'esperienza indimenticabile: sfidare Carlos Alcaraz sui prati di Church Road non è una cosa che capita tutti i giorni.

Alcaraz-Tarvet, data e orario del match

L'incontro di secondo turno tra Carlos Alcaraz e Oliver Tarvet è in programma mercoledì 2 luglio, con ogni probabilità sul Centrale, con orario ancora da definire.

Alcaraz-Tarvet: i precedenti tra i due

I due giocatori non si sono mai affrontati in carriera. Non potrebbe essere altrimenti considerando che per Tarvet si tratta del primo torneo in carriera nel circuito maggiore.

Dove vedere il match Alcaraz-Tarvet in tv

La 138ª edizione del torneo di Wimbledon viene trasmessa in diretta esclusiva su Sky e in streaming su NOW. Saranno ben i 11 canali dedicati allo Slam londinese: Sky Sport Tennis, che trasmetterà le partite del Centre Court; Sky Sport Arena, con i match più interessanti degli altri campi; Sky Sport Uno e infine canali Sky Sport dal 251 al 256, rinominati per l’occasione Sky Sport Wimbledon 1-6, oltre Sky Sport 4K. Infine, la novità è che con Sky Sport Mix si potrà accedere a Diretta Wimbledon.

Wimbledon 2025, il montepremi (convertito in euro)

PRIMO TURNO - € 77.220

SECONDO TURNO - € 115.830

TERZO TURNO - € 177.840

OTTAVI DI FINALE - € 280.800

QUARTI DI FINALE - € 468.000

SEMIFINALE - € 906.750

FINALISTA - € 1.778.400

VINCITORE - € 3.510.000