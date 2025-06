Renzo Furlan esaltato da Fognini in diretta tv: “Una roba assurda, quando è in giornata…”

“Fognini ha fatto un qualcosa di straordinario, ha giocato alla pari con Alcazar per più di quattro ore sotto un caldo torrido”. Ha il tono emozionato Renzo Furlan , ex stella del tennis italiano e oggi commentatore Sky. La partita stratosferica del ligure, alla sua last dance a Wimbledon, contro il numero due al mondo e due volte campione uscente Carlos Alcaraz , ha lasciato senza parole tutti, incluso lo stesso Furlan.

Le parole di Furlan che esaltano Fognini a Wimbledon

“Fabio da sempre ha una qualità di tennis altissima e già in passato aveva dimostrato di poter giocare alla grande su questa superficie che non è più quella di 30 anni fa - ha detto Furlan ai microfoni di Sky Sport -. Le palle oggi non sono più così veloci. Fabio ha un talento così grande da poter giocare a qualsiasi livello. Ha onorato al meglio questo appuntamento e posso garantirvi che non era facile a 38 anni. Fognini tra l’altro è entrato nel tabellone all’ultimo momento. Giocateci voi sul Centrale, prima partita del torneo contro il due volte (di fila) vincitore di Wimbledon e sotto questo caldo torrido. Alcaraz è stato il dominatore dell’ultimo mese e mezzo a livello mondiale. Diciamoci la verità, Fabio non ha nulla da invidiare a nessuno e quando è in giornata, pur avendo 38 anni, può giocare alla pari, anche con Alcaraz che, ricordiamolo, ha 16 anni meno di lui”, ha concluso Furlan.