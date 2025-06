Tsitsipas distrutto dopo l'infortunio a Wimbledon, la frase in conferenza lascia dubbi sul suo futuro: "Se continua così..."

L'esperienza di Stefanos Tsitsipas a Wimbledon è durata appena due set, entrambi persi. Accreditato della ventiquattresima testa di serie, il greco è sceso in campo contro il qualificato Valentin Royer, ma ha potuto fare ben poco. Nel parziale d'apertura ha subito un 6-3, mentre il secondo l'ha ceduto con lo score di 6-2. Nel mezzo, un paio di medical time out per via di problemi alla parte inferiore della schiena. Proprio dopo aver perso la seconda frazione, a Tsitsipas - già vittima di questo infortunio ad Halle - non è rimasto che ritirarsi. Prosegue dunque il momento di crisi per il tennista ateniese, sempre più indietro in classifica. In questo momento, però, il ranking passa in secondo piano, considerando che non sa neppure se sarà in grado di continuare a giocare. Lo ha spiegato lui stesso in conferenza stampa, entrando nei dettagli.