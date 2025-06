Paolini-Rakhimova, secondo turno Wimbledon: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Non è stato un debutto facile, ma alla fine Jasmine Paolini è riuscita a portare a casa la vittoria a Wimbledon. La tennista italiana ha superato in rimonta la lettone Sevastova e si è qualificata per il secondo turno, dove attende la russa Kamilla Rakhimova. Paolini, capace di raggiungere la finale lo scorso anno, aveva detto di avere aspettative basse e di pensare partita dopo partita. Se inizialmente poteva sembrare un bluff, in realtà non lo è stato dato che ha faticato abbastanza nel match d'esordio. A un certo punto si è trovata anche in svantaggio di set e break, ma non ha mollato ed è riuscita a regalarsi il passaggio del turno. Anche in occasione del prossimo impegno a Wimbledon partirà favorita, ma - ormai scontato a dirsi - non c'è match che vada sottovalutato.