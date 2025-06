Fognini commosso in conferenza: "Ho pianto, forse devo salutarvi..."

Dovrebbe - usiamo ancora il condizionale - essere stata l' ultima partita di Fognini a Wimbledon quella giocata superbamente contro Alcaraz . Un match che ha saputo dare spettacolo, allungato con maestria ed enorme talento fino al quinto set da Fabio, poi crollato solamente nel finale dopo una lunga pausa per un malore accusato da un tifoso che ha spezzato il ritmo. Però, il condizionale pare non reggere più a sentire le parole proprio di Fognini alla fine dell'incontro in conferenza stampa: "Per tutto questo penso che mi prenderò qualche giorno per rendermene conto e forse per prendere la decisione di salutarvi" . Parole che pesano e che fanno pensare al ritiro dal tennis del 38enne sanremese.

Fognini: "Ho pianto, devo pensare al futuro"

"Sono orgoglioso di questa partita. Lo sport a volte ti dà e a volte ti toglie. Ho dato tutto quello che avevo, ho giocato contro un campione, sono uscito fra gli applausi. Ho bisogno di un paio di giorni per vedere dove sono arrivato". Così Fognini ha cominciato a parlare in conferenza, spiegando chiaramente che l'eliminazione da Wimbledon gli darà il tempo per riflettere sul proprio futuro. "Ho 38 anni, ho fatto quello che ho fatto, in questo momento devo pensare al futuro. A fine partita ho pianto un po’ insieme alla mia famiglia, in questo momento faccio fatica a trovare le parole. Sono contento che mio figlio Federico abbia visto il papà giocare contro uno dei suoi idoli, ha ricevuto anche la maglietta di Carlitos in regalo. Per tutto questo penso che mi prenderò qualche giorno per rendermene conto e forse per prendere la decisione di salutarvi", ha concluso.