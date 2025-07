Musetti diretta esordio a Wimbledon: segui la sfida contro Basilashvili

LONDRA (INGHILTERRA) - È il giorno dell'esordio di Lorenzo Musetti a Wimbledon . Il tennista azzurro, numero 7 del mondo nonché settima testa di serie del tabellone, sfida il qualificato georgiano Nikoloz Basilashvili , n.126 del ranking Atp: in palio c'è la qualificazione al secondo turno dello slam londinese. L'azzurro torna così in campo dopo l’ infortunio nella semifinale del Roland Garros contro lo spagnolo Carlos Alcaraz . Una lesione di primo grado alla coscia sinistra lo ha costretto a stare fermo due settimane: fari dunque puntati sulle condizioni fisiche del carrarino classe 2002. Segui la diretta della partita sul sito de Il Corriere dello Sport - Stadio .

13:00

Musetti-Basilashvili, i precedenti

Non ci sono precedenti ufficiali tra il tennista carrarino e il qualificato georgiano: quello sull'erba di Wimbledon sarà dunque un confronto inedito.

12:50

Wimbledon, dove vedere Musetti-Basilashvili in tv e streaming

La sfida tra l'azzurro e il georgiano, valida per il primo turno di Wimbledon, sarà trasmessa in diretta esclusiva su Sky e in streaming su NOW. Saranno ben i 11 canali dedicati allo Slam londinese: Sky Sport Tennis, che trasmetterà le partite del Centre Court; Sky Sport Arena, con i match più interessanti degli altri campi; Sky Sport Uno e infine canali Sky Sport dal 251 al 256, rinominati per l’occasione Sky Sport Wimbledon 1-6, oltre Sky Sport 4K. Infine, la novità è che con Sky Sport Mix si potrà accedere a Diretta Wimbledon, in cui si salterà da un campo all’altro per seguire tutti i momenti salienti degli incontri.

12:40

Wimbledon, Musetti sfida Basilashvili al primo turno

Il tennista carrarino debutta ai Championship contro l'ex top 20 di Tbilisi: il match, valido per il primo turno del torneo di Wimbledon, andrà in scena oggi - martedì 1° luglio - sul campo 2 e sarà il secondo match in programma, preceduto dalla sfida tra l'azzurra Elisabetta Cocciaretto e la statunitense Jessica Pegula, il cui è inizio è previsto non prima delle 12:00 ora italiana.

Campo 2, Wimbledon