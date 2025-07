Musetti scende in campo a Wimbledon con la giacca di pelle bianca: il costo non è per tutti

LONDRA - Per giocare Wimbledon serve classe. In campo, certo, ma anche nel look, nello stile. Il bianco domina e spicca sul verde dell'erba e ben si abbina alle righe del campo e all'eleganza del torneo londinese. Ormai è tradizione: non esiste Wimbledon senza il total white delle divise dei tennisti. Dalle fascette in testa ai polsini, passando ovviamente per magliette e pantaloncini fino alle scarpe, esiste solo un colore. A patto che sia bianco, si può però avere più libertà nel tipo di capo che si sceglie. E infatti Lorenzo Musetti, che poche settimane fa è diventato ufficialmente style icon di Bottega Veneta, rinomato per i suoi capi in pelle, ha deciso di giocare la sua partita d'esordio a Wimbledon proprio con una giacca in pelle bianca del marchio d'abbigliamento veneto.