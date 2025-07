Sinner, 108 minuti da N.1 per dirlo subito a Wimbledon

La secca vittoria su Nardi, quindicesimo successo in 15 derby azzurri, ha mostrato Jannik in ottime condizioni. Dietro l'angolo c'è già Vukic, ma, grazie anche all'implacabile prima di servizio, il fuoriclasse ha fatto capire subito quali siano le sue intenzioni: arrivare sino in fondo al torneo