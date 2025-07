Per Yulia Putintseva è stato un vero incubo il torneo di Wimbledon. Sconfitta al primo turno da Amanda Anisimova con un doppio 6-0 in appena 45 minuti di gioco, ha anche dovuto fare i conti con uno spettatore molesto. Nel bel mezzo del match, in programma sul Campo 15, la giocatrice kazaka ha infatti richiesto l'intervento della sicurezza per rimuovere una persona dagli spalti. Putintseva ha indicato in particolare un uomo vestito di verde, minacciando di non continuare la sua partita qualora non fosse stato allontanato. Non è da escludere che proprio questo episodio possa aver condizionato la prestazione della numero 33 del mondo - abituata a ben altri risultati sui prati londinesi, considerato che dodici mesi fa aveva sconfitta Iga Swiatek - che a un certo punto è stata inquadrata in lacrime, con le mani a coprirsi il volto.