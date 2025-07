"Ridurre le partite di Wimbledon a tre set? Vi dico la mia", Draper fa chiarezza in conferenza

Le parole di Draper sul fascino dello Slam

"Il fascino e la bellezza dei tornei del Grande Slam, a mio parere, è data proprio dal fatto che si giochino sui cinque set. Fa parte del prestigio di un torneo come questo. È come se stessimo parlando di un altro sport. Ecco perché è così straordinario vincerne uno. È la sfida più grande per un tennista. Le partite possono essere molto lunghe, è vero, ma da appassionato di tennis è emozionante vedere gli alti e bassi lungo una partita in 5 set. Qualche anno fa ti avrei dato una risposta diversa ma ora è così per me. E poi gli Slam ci sono solo 4 volte all'anno. Io penso che se perdiamo i cinque set, perdiamo il prestigio degli Slam", ha dichiarato Draper.