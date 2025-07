Paura Zverev, le parole in conferenza stampa spaventano i tifosi: "Non provo più gioia in nulla, sono solo in un buco"

Paura Zverev: le parole del tedesco dopo il ko a Wimbledon

"A volte mi sento solo in campo - ha confessato Zverev -, mi sono sentito così anche dopo gli Australian Open. Ho problemi di salute mentale e sto cercando di trovare un modo per uscire da questa situazione, ma mi ritrovo ogni volta nello stesso buco. Non è il tennis ora il mio problema, devo trovare qualcosa dentro di me perché mi sento solo nella vita in generale e faccio fatica a trovare la gioia fuori dal campo. Chiederò aiuto? Forse sì. Per la prima volta nella mia vita ne ho bisogno - ha proseguito il tedesco numero 3 del ranking Atp -. Ho affrontato molte difficoltà nella mia carriera, ma non mi sono mai sentito così vuoto come ora. Ho perso la gioia in tutto ciò che faccio. Anche quando vinco, non provo la stessa felicità di una volta. Vado a dormire senza alcuna motivazione per alzarmi dal letto il giorno successivo".