Wimbledon, mai così tante teste di serie fuori al primo turno. Resistono Sinner e Alcaraz

L’erba spietata di Wimbledon non fa prigionieri. Per carità, non sarà più quella veloce e ingestibile degli anni ’90, eppure l’edizione 2025 è già entrata negli annali, mietendo vittime illustri. E’ bastato un turno, infatti, per veder uscire 13 teste di serie su 32 (e Nakashima, numero 29 del seeding, che deve ancora completare il suo match). Un record assoluto nella st