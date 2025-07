A Wimbledon il tempo si è fermato: il tabellone si aggiorna a mano come da tradizione

Mentre il mondo dello sport è ormai immerso nella rivoluzione dell'intelligenza artificiale e dei display interattivi, Wimbledon resta fedele al suo stile intramontabile. In uno dei tornei più prestigiosi e iconici al mondo, l'aggiornamento del tabellone principale non è affidato a monitor o tecnologie di ultima generazione, ma alle mani esperte di chi, con pazienza e rispetto per la tradizione, si arrampica su una scala a pioli per sostituire i nomi dei giocatori.

Un rituale che racconta la storia di Wimbledon

Ogni giorno, mentre i riflettori sono puntati sui campi in erba e sulle sfide tra i campioni, c'è una scena più silenziosa ma altrettanto affascinante: un addetto sale sulla scala, posizionata davanti al grande tabellone verde, in modo tale da poter aggiornare i risultati. Un gesto semplice, ma carico di significato. Questa manutenzione manuale del tabellone non è solo una scelta logistica, ma una dichiarazione d'intento: Wimbledon è il regno delle tradizioni, dove ogni dettaglio, a partire dal dresscode richiama un'epoca in cui lo sport era soprattutto eleganza e ritualità. In un periodo in cui i risultati possono essere aggiornati in tempo reale con un tocco su tablet, a Londra si preferisce ancora farlo come da tradizione. E in un mondo sempre più digitale, vedere qualcuno salire su una scala per aggiornare i risultati è forse la dimostrazione più autentica che il tennis, a Wimbledon, è molto più di un semplice torneo: è un racconto senza tempo.