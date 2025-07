Che giocata di Moutet a Wimbledon: il video del punto con Comesana

Wimbledon è iniziata solo tre giorni fa ma Corentin Moutet potrebbe aver già fatto la giocata del torneo. Impegnato con Comesana per i sessantaquattresimi di finale, il francese ha vinto la partita in soli tre set, riservandosi il punto più bello per gli ultimi game della sfida con l'argentino. Un colpo così spettacolare e sorprendente da impressionare il pubblico e anche lo stesso Comesana, che raggiunto subito il collega a rete per complimentarsi con lui.