Panatta estasiato da Fognini: “Uno cosí…”. Poi distrugge Tsitsipas e Rune

"Oggi dobbiamo parlare di Fognini perché io ho goduto come un pazzo a vedere la partita con Alcaraz". Parole e musica di Adriano Panattta, non esattamente uno di passaggio. La leggenda del tennis italiano ha commentato insieme al 'compare' Paolo Bertolucci la bellissima partita andata in scena nel primo turno sull'erba londinese di Wimbledon tra l'azzurro (ripescato all'ultimo) e il numero due al mondo. Tra di loro 16 anni di differenza. "Mi sono divertito molto e quando dicono che la risposta di diritto in chop o il taglio sotto non si può più fare nel tennis così veloce di oggi mi viene da ridere: Fabio ha dimostrato che si può ancora giocare così sull’erba. Certo, la mano di Fognini ce l’hanno in due o tre nel circuito mondiale ma Fabio ha fatto vedere come si gioca a tennis per davvero e per questo gli faccio i complimento. Ho notato che Alcaraz a un certo punto era addirittura in soggezione tecnica perché ha trovato di fronte uno che giocava meglio di lui. Guarda che la mano di Fognini è migliore di quella di Alcaraz, eh! Fabio gioca un tennis meno violento e più ragionato, un tennis di altri tempi. E ricordiamoci che ha 38 anni. Magnifico!", ha detto Panatta nel podcast "La telefonata" che porta avanti da parecchio tempo insieme allo stesso Bertolucci, ex compagno di doppio.