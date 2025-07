Sabalenka e il bellissimo messaggio a Zverev: "Ne devi parlare con la tua famiglia"

Sabalenka e le parole per l'amico Zverev

La numero uno del ranking Wta continua: "Nel momento in cui cominci a parlare dei tuoi problemi, inizi a capire molte cose. Ti aiuta a superarli. Deve essere un po' più aperto, non solo con se stesso, ma anche con la sua famiglia, il suo team, in modo che tutti sappiano cosa ti passa per la testa. Credo che questa sia la cosa più importante. Io ho imparato a parlare molto con il mio team, ecco perché non ho più bisogno di un terapeuta. Possiamo parlare di qualsiasi cosa, so che non mi giudicheranno e non mi daranno la colpa. Lo accetteranno e basta, lavorando insieme per superarlo. Credo che questo sia il miglior consiglio che possa dare a Sascha". Ancora: "È triste vedere così tante sorprese nel torneo, sia nel tabellone femminile che in quello maschile. Onestamente cerco di concentrarmi su me stessa, anche se sono consapevole di tutte questi upset. Penso che sia molto importante concentrarsi su se stessi e procedere un passo alla volta, non fissarsi sul tabellone. Questa è una cosa che può creare molto nervosismo e tanti dubbi".