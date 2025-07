"Sinner come malavitoso e un assassino": l'accusa shock della leggenda del tennis sconvolge tutti

"Sinner non si fa problemi a gestire i suoi affari come un malavitoso". Queste dichiarazioni sono di Jim Courier, ex tennista americano capace di raggiungere il numero uno del mondo, che ai microfoni di Tennis Channel ha detto la sua sul comportamento di Jannik. L'azzurro ha infatti interrotto con effetto immediato la sua collaborazione con il preparatore atletico Marco Panichi e il fisioterapista Ulisses Badio nonostante all'orizzonte ci fosse un torneo importante come Wimbledon. Proprio in occasione dello Slam londinese, Courier ha detto: "Sinner sembra un gattino, ma in realtà è un assassino a sangue freddo". Ovviamente si tratta di parole forti e di un paragone alquanto azzardato, ma l'ex giocatore ha poi cercato di correggere il tiro, lasciando intendere di non avercela con l'azzurro: "In un certo senso il suo approccio mi piace".