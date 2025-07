Wimbledon diretta, Cobolli e Darderi in campo: segui tutti i match di oggi LIVE

12:05

Cobolli-Pinnington, inizia il riscaldamento

Giocatori in campo per il riscaldamento. A breve l'inizio del match.

11:50

Cobolli vuole sognare

Cobolli, ormai presenza solida nel circuito ATP, affronta Wimbledon da testa di serie numero 23, con un sorteggio più favorevole rispetto ad altre edizioni. All’esordio ha superato con autorità il temibile qualificato kazako Zukhayev, gestendo la partita con grande maturità e senza mai perdere il controllo. C'è l'opportunità di raggiungere per la prima volta il terzo turno e migliorare il secondo round già centrato nel 2024.

11:37

Chi è Pinnington Jones

L’invito degli organizzatori dei Championships era quasi scontato per uno dei giovani britannici più promettenti. Si è fatto notare nei Challenger che precedono lo Slam londinese, arrivando in finale a Ilkley dopo aver superato avversari di livello come Landaluce, Billy Harris e Mochizuki. Al primo turno qui ha compiuto una vera impresa, eliminando in tre set il temibile argentino Tomas Martin Etcheverry. Ora il pubblico è pronto a spingerlo verso un’altra grande sfida, con la speranza di assistere a una nuova impresa tutta britannica.

11:34

Wimbledon, apre Cobolli

Occhio alla rivelazione di casa: Jack Pinnington-Jones. Sarà l’avversario di Flavio Cobolli alle ore 12 per un posto ai sedicesimi di Wimbledon.

Wimbledon