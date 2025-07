Wimbledon, Cocciaretto passa al terzo turno 

Elisabetta Cocciaretto continua a spingere forte e accede al terzo turno del singolare femminile di Wimbledon, terza prova stagionale del Grande Slam, in scena sull'erba di Londra. La tennista marchigiana, dopo aver dominato la testa di serie numero 3, ovvero Jessica Pegula, batte un'altra statunitense. L'azzurra, infatti, si sbarazza in due set di Katie Volynets. 6-0 6-4 il punteggio che premia Cocciaretto, dopo un'ora e 11 minuti in campo. L'italiana attende ora la vincente del match Bencic-Jacquemot.